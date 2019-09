Domenica 8 settembre visita guidata in notturna sulle mura di Pisa, per scoprire la città dall'alto quando la temperatura è più mite e la luce del giorno lascia spazio al mistero della sera. Ingresso dalla Torre Piezometrica del Polo Fibonacci (ex Complesso Marzotto), raggiungibile tramite il percorso pedonale all'esterno delle Murache si può prendere sia da via San Francesco sia da via Vittorio Veneto.

I partecipanti saranno dotati di speciali luci a 'collana' e percorreranno il camminamento in quota per quasi 2 chilometri attraversando i quartieri di San Francesco e Santa Maria fino alla scenografica conclusione in piazza dei Miracoli. Tre i turni di partenza: alle 21.30, alle 22 e alle 22.30, la visita dura un’ora, biglietto a 5 euro. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdì 6 settembre, i turni si attivano con un numero minimo di visitatori prenotati. Replica sabato 21 settembre con prenotazioni entro le 18 di giovedì 19 settembre.