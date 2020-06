Visita guidata - Pisa e l'Acquedotto Mediceo in bicicletta

Domenica 12 luglio ore 10.00 - Pisa e l’acquedotto in bicicletta. Visita guidata in bicicletta, chi non ne ha una può noleggiarla da Smile&Ride a 19,50 € (trekking bike).

Primo stop: Tuttomondo di Keith Haring, proseguiamo poi, tra stradine e piazze, verso il giardino Scotto per poi attraversare il ponte della Fortezza e raggiungere piazza delle Gondole dove, fin dall’inizio del XVII secolo arriva l’acqua di Asciano attraverso i quasi mille archi dell’acquedotto mediceo. Costeggiamo l’acquedotto fino ad Asciano percorrendo anche alcune strade bianche della campagna pisana. Rientro in città e percorso lungo la pista ciclabile intorno alle mura medievali.

Quando: Domenica 12 luglio ore 10.00

Dove: Via Pietro Mascagni, 13, Pisa, presso Smile&Ride

Quanto: € 10,00. Gratuito per ragazzi sotto i 16 anni se accompagnati

Durata: circa 3 ore

PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com

**ATTENZIONE** In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente n.59 del 22/5/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida.ò

Mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

Utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.)