Visita guidata teatralizzata 'Fantasmi in villa'

Venerdì 3 luglio, ore 19.45

Visita guidata teatralizzata e cena



Itinerario alla ricerca del fantasma di Teresa Scolastica e di un uomo che ispirò Mary Shelley nella creazione di Frankenstein. Dopo il successo degli ultimi quattro anni torna Fantasmi in Villa nella splendida cornice della Villa di Corliano. In collaborazione con Andrea Valtriani, autore del libro Fantasmi a Pisa che ci racconterà la sua esperienza di Ghost Hunter e… beh, non sveliamo altro.



Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme

Quanto: € 40,00 (include visita guidata, ingresso alla villa di Corliano e cena presso l'Osteria dell'Ussero)

Quando*: venerdì 3 luglio ore 19.45

Ore 20.00 cena (scriveteci quale menù scegliete tra carne, pesce o vegetariano)

Ore 21.30 Visita guidata teatralizzata (durata circa due ore)



Si consigliano scarpe comode.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a citygrandtour@gmail.com

In caso di disdetta vi preghiamo di comunicarcelo scrivendo a citygrandtour@gmail.com

N. max partecipanti: 14 persone



ATTENZIONE!!! In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente n.59 del 22/5/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

- mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

- utilizzo obbligatorio della mascherina in spazia aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.)

- I partecipanti potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, nel rispetto della normativa sulla privacy.