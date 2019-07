Le Mura di Pisa in notturna

Il fascino della città al tramonto, la magia dei monumenti pisani visti dall'alto, le temperature miti della sera: domenica 4 agosto appuntamento con le visite guidate in notturna sul camminamento in quota delle Mura di Pisa. Un modo per scoprire la storia di Pisa e delle sue Antiche Mura.

I partecipanti, accompagnati da una guida, saranno dotati di speciali luci a 'collana'. La passeggiata che inizierà dalla Torre Piezometrica al Polo Fibonacci (ex Complesso Marzotto), con ingresso dal parco verde all'esterno delle Mura raggiungibile con il percorso pedonale da via San Francesco o da via Vittorio Veneto. Il percorso lungo quasi 2 chilometri attraversa i quartieri di San Francesco e Santa Maria, toccando chiese e campanili, i Bagni di Nerone e il Bastione del Parlascio, fino alla scenografica conclusione in piazza dei Miracoli. Tre gli orari di partenza: alle 21.30, alle 22 e alle 22.30, la visita dura un'ora, biglietto a 5 euro.

È possibile prenotare fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. L'ingresso alle Mura e gli eventi sono gratuiti per i bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità.