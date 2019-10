'L'anfiteatro che non c'era', visite guidate agli scavi di Volterra

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre a Volterra sarà possibile effettuare le visite guidate al cantiere dell’anfiteatro romano (via di Porta Diana). L’iniziativa 'L’anfiteatro che non c’era. Open Day con visite guidate agli scavi' è promossa dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, dal Comune di Volterra, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, da Cooperativa Archeologia, Soing Strutture e Ambiente e dai Musei di Volterra. L’evento è possibile grazie all’impegno di enti e associazioni del territorio che forniranno il loro supporto tramite molti volontari: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, VolterrADuemila6, ProVolterra, SOS Volterra, Misericordia di Volterra e Croce Rossa di Volterra.

Le visite guidate si svolgeranno nella giornata di venerdì 11 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e nella giornata di sabato 12 ottobre dalle 10,30 alle 12,30. In caso di maltempo l’evento sarrà rimandato.

È obbligatoria la prenotazione della visita telefonando agli uffici del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina al numero 0588/87257 (dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18).