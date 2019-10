Museo dell'Opera del Duomo: visite guidate gratuite per scoprire il nuovo allestimento

In occasione della recente apertura del nuovo Museo dell’Opera del Duomo, nel mese di novembre l’Opera della Primaziale Pisana offre visite guidate gratuite. Le visite saranno effettuate ogni martedì, alle ore 10.30 e alle ore 17.30. E' possibile prenotare una visita per un massimo di 2 persone via email all’indirizzo mod@opapisa.it. La Segreteria dell’Opera Primaziale invierà una email di conferma entro il giorno prima della visita, salvo disponibilità.

Il museo, che ha riaperto i battenti il 18 ottobre, è stato completamente ristrutturato e riallestito. L’Opera della Primaziale Pisana ha ritenuto opportuno dare un nuovo volto al museo con un percorso affidato a studiosi e restauratori guidati dal professor Marco Collareta e un suggestivo allestimento di cui si sono occupati gli studi di architettura di Adolfo Natalini e di Magni&Guicciardini, coordinati dall’ingegner Giuseppe Bentivoglio.

Il nuovo allestimento racconta la storia del museo, inaugurato nel 1986 nell’antico Seminario Vescovile. E' stato ripensato nei criteri espositivi in modo da restituire al meglio la valenza originaria delle opere presenti e dei monumenti da cui provengono, pensato per un pubblico più universale. La disposizione delle opere non è soltanto cronologica ma, soprattutto nel piano terra dedicato alla grande scultura pisana, per monumento e luogo di appartenenza. In questo modo il museo racconta non solo la storia di ogni singola opera, ma dell’intera piazza e dalla sua straordinaria genesi. Il percorso si arricchisce di nuove opere restaurate. Tra queste, il Trittico della Madonna in trono e santi, tempera e oro su tavola realizzata da Spinello Aretino o la corona, lo scettro, il globo e un raffinatissimo drappo dell’Imperatore Enrico VII recuperati in occasione della ricognizione della sua tomba effettuata nel 2014.

Orario di apertura

8-20, fino al 3 novembre

9-19 fino al 22 marzo

8-20 dal 23 marzo fino al 1 novembre 2020

Ingresso: 5 euro

In combinazione con Battistero, Camposanto, Museo delle Sinopie:

due monumenti/musei 7 euro

tre monumenti/musei 8 euro

quattro monumenti/musei 9 euro