Visita guidata alle Mura di Pisa in occasione della Maratona

In occasione della Pisa Marathon del 16 dicembre, che porta in città migliaia di persone da tutto il mondo, le Mura di Pisa offrono la possibilità di tre visite guidate speciali sul tratto sovrastante la Piazza dei Miracoli. Disponibili sia per i runner sia per accompagnatori, turisti e pisani, le visite possono essere richieste in doppia lingua, italiano ed inglese, e si terranno venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dicembre dalle 14 alle 15 con partenza dalla Torre Santa Maria. Prenotazione consigliata al numero 050 0987480; in caso di posti ancora disponibili sarà possibile acquistare l’ingresso anche presso la biglietteria di Torre Santa Maria fino all’orario di partenza.

Costo di € 2 a persona oltre al biglietto di ingresso (€ 3 intero), diritto di prevendita € 1,50.