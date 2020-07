Tornano le visite guidate nei Musei di Volterra

Il Comune di Volterra, in collaborazione con la coop. Itinera e coop. Culture, propongono per il mese di luglio ed agosto un calendario di visite guidate presso i musei ed i luoghi di maggiore interesse storico artistico del centro storico a partire da sabato prossimo 18 luglio. L’idea è quella di fornire un servizio utile e facilmente fruibile da un vasto pubblico composto da turisti stranieri, italiani e, comunque, da tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze con il supporto di guide turistiche esperte con competenze specifiche in ambito artistico e archeologico.

Il sabato, una delle giornate di maggiore affluenza, sono previsti specifici turni di visite guidate nei luoghi più significativi: alle 11.30 presso il Museo Etrusco Guarnacci e in contemporanea presso il Palazzo dei Priori, mentre alle 17.30 è previsto il tour della Pinacoteca. Si tratta di visite già programmate a cui è possibile partecipare presentandosi direttamente alla biglietteria dei Musei dieci minuti prima dell’orario di partenza. Le disposizioni di sicurezza ed anticontagio Covid-19 consentiranno di accogliere i primi 20 partecipanti. Solo su prenotazione sarà invece la visita guidata del centro storico di Volterra con partenza e ritrovo a Palazzo dei Priori la domenica alle 11.30 oppure alle 17.30 in base anche alle richieste specifiche.

Per informazioni: segreteria coop. Itinera tel. 0586/894563, mail didatticavol terra@itinera.info.