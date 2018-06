A giugno tornano le visite guidate all'Oasi WWF Dune di Tirrenia: da lunedì 18 a giovedì 21, turni alle ore 10 e alle ore 11.30, venerdì 22 turni alle ore 15.30 e 17.

Ritrovo presso l'ingresso dell'Oasi WWF lungo il Viale del Tirreno (fra i civici 10 e 12).

Classica visita della durata di almeno un'ora per conoscere le Dune di Tirrenia: dall'alto potrete ammirare tutta la loro bellezza e il meraviglioso panorama che le circonda, vi troverete in mezzo al bosco di alberi e arbusti della macchia mediterranea, ascolterete gli allegri suoni e osserverete i segni degli animali.

Si richiedono scarpe chiuse per camminare, consigliato cappellino per la parte al sole. Contributo minimo 3 euro, gratuito per soci WWF e bambini accompagnati sotto i 12 anni: la gestione dell'Oasi in un ambiente così antropizzato richiede molti sforzi. Massimo 15 partecipanti per turno, prenotazioni consigliate, specificando numero di persone e turno a pisa@wwf.it o via sms al 3402982676.