Mura di Pisa in notturna: il programma dell'estate

La magia delle Mura in notturna sarà il filo conduttore delle iniziative speciali che andranno in scena quest'estate sul camminamento in quota. Si parte dalle visite guidate per scoprire le storie più nascoste di Pisa e della sua cinta muraria, si continua con eventi unici in occasione del 50° dello sbarco dell'uomo sulla Luna, delle 'Notti dell'Archeologia' e della 'Cena in Bianco', per finire con la degustazione di birre artigianali 'Luppoli Rampicanti', passando per la serata di videoproiezione targata 'Acquario della Memoria'.

Domenica 7 luglio il primo degli appuntamenti con le visite guidate in notturna. I partecipanti, accompagnati da una guida, saranno dotati di speciali luci a 'collana'; la passeggiata inizierà da piazza dei Miracoli, resa ancora più affascinante dalla luce dei monumenti al tramonto, per concludersi alla Torre Piezometrica dopo una camminata che permetterà di ammirare le bellezze della città dall'alto. Tre gli orari di partenza: alle 21.30, alle 22 e alle 22.30, la visita dura un'ora, biglietto a 5 euro. Martedì 9 luglio 'A spasso sulle Mura con l'archeologo': visita notturna accompagnati da Giuseppe Clemente e Francesca Bulzomì, della Sezione Toscana dell'Associazione Nazionale Archeologi, alla scoperta di scavi urbani ormai invisibili e di aneddoti sul lavoro dell'archeologo in città. Partenza alle 21 da piazza delle Gondole e arrivo fino in piazza dei Miracoli, biglietto a 5 euro

Sabato 13 luglio, in occasione della 'Cena in Bianco', dalle 18.30 alle 20.30 un ingresso omaggio per ogni coppia vestita di bianco che si presenterà alla biglietteria di Torre Santa Maria. Dalle 19 alle 20 'Visita incantata' laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni con una guida vestita a tema, ingresso e uscita dall'accesso di piazza dei Miracoli. Biglietto a 5 euro che comprende l'ingresso per un bambino e per un accompagnatore (obbligatorio).

Domenica 14 luglio, nell'ambito del programma di eventi 'Luna 50', Parole alla Luna, passeggiata letteraria in notturna sulle Mura a cura di Teatri della Resistenza. Le voci recitanti sono di Dario Focardi, Iacopo Bertoni, Paolo Giommarelli, Cristina Gardumi. Appuntamento dalle 21 con ingresso da piazza delle Gondole e arrivo in piazza dei Miracoli, ultimo turno alle 22. Durante la passeggiata i visitatori incontreranno quattro postazioni dove gli attori reciteranno brevi brani di autori classici ispirati alla Luna. Biglietto a 5 euro.

Martedì 16 luglio l'Eclissi di Luna vista dall'alto delle Mura, a 50 anni precisi dal lancio dell'Apollo11. Saranno allestiti quattro punti di osservazione lungo il camminamento in quota nel tratto compreso tra Piazza delle Gondole e Piazza dei Miracoli, a cura del dipartimento di Fisica e dell'Associazione Cascinese Astrofili che guideranno i partecipanti nell'osservazione astronomica al telescopio. 'La Luna e Le Mura', questo il titolo dell'iniziativa, inizierà alle 21 con ingresso da Piazza delle Gondole e uscita da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli, partenza dell'ultimo turno alle 21.45. Biglietto a 5 euro

Mercoledì 17 luglio alle 21 presso le Officine Garibaldi di via Gioberti, la presentazione del progetto 'Mura di Pisa Night Experience', ideato dall'Associazione Acquario della Memoria e realizzato col contributo della Fondazione Pisa. Durante la serata sarà proiettato il filmato 'Alla scoperta delle Mura - luci e ombre della Pisa medievale', video-mapping tra didattica ed emozione per ripercorrere in 15 minuti 500 anni della storia di Pisa, a cura di Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria. Ingresso gratuito.

Domenica 21 luglio nuova visita in notturna con prima partenza alle 21.30 e ultima alle 22.30, sempre dalla Torre Piezometrica alla Torre Santa Maria di piazza dei Miracoli indossando speciali collane luminose e accompagnati da una guida.

Giovedì 25 luglio un appuntamento con l'enogastronomia: Luppoli Rampicanti, passeggiata in quota tra improvvisazioni blues e swing di Mattia Donati e Mauro La Mancusa e le birre artigianali della Gilda dei Nani Birrai in collaborazione con BeeRiver. Dalle 18 alle 21, ingresso in Piazza delle Gondole, biglietto a 12 euro comprendente l'accesso alle Mura, la consegna di un calice da birra BeeRiver e tre gettoni da utilizzare per le degustazioni.

Infine ad agosto altre due aperture speciali in notturna con visita guidata: domenica 4 e domenica 25 agosto.

Il camminamento in quota sulle Mura di Pisa è aperto tutti i giorni: dalle 9 alle 21 il giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 19 gli altri giorni, con ultimo ingresso possibile fino a mezz'ora prima della chiusura, biglietto a 3 euro. Tutti i venerdì e i sabato è possibile richiedere una visita guidata a 5 euro comprensivi di ingresso, a luglio e ad agosto sia alle 18 che alle 19, a settembre alle 18.