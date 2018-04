Alla scoperta dei luoghi e paesaggi del Valdarno: al via i percorsi storico-naturalistici

Il Sistema Museale Valdarno di Sotto, per l’edizione 2018 della campagna di valorizzazione 'Amico Museo' promossa dalla Regione Toscana, propone un articolato calendario di percorsi di carattere storico-naturalistico attraverso alcuni dei luoghi e paesaggi più interessanti del Valdarno.

Il programma prende il via domenica 6 maggio per proseguire, con un totale di otto appuntamenti, fino al 3 giugno. L’iniziativa intende accompagnare il visitatore, sia esso cittadino residente o turista occasionale, lungo un percorso idealmente unitario che gli permetta di cogliere, con il semplice impegno di una passeggiata di un paio di ore, l’articolata diversità dei paesaggi, della ricchezza storica del Valdarno e dei suoi musei.

Gli itinerari, che saranno guidati da uno storico e da un naturalista, sono stati progettati dai Musei civici di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val D’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte con la collaborazione, sul versante naturalistico, dell’Ecoistituto della Cerbaie, dell’Associazione Verde Storia e del Comitato Via Francigena di Galleno.

Il ciclo inizia il 6 maggio con l’Anello di Stibbio-Germagnana che attraversa i boschi e le valli tra San Miniato e Montopoli. Il 13 maggio sarà la volta di un percorso lungo il selciato della via Francigena e i boschi di Galleno. Il 19 maggio il percorso attraverserà il territorio di Montopoli con un rinfresco e l’apertura notturna del Museo per l’annuale 'Notte Europea dei Musei'. I percorsi di Santa Maria a Monte avranno invece inizio la mattina del 20 maggio, partendo dalla Piazza del Comune per raggiungere Villa Mori, toccando il Parco Archeologico della Rocca, il Museo della Beata Diana e Casa Carducci. Il pomeriggio dello stesso giorno, con partenza dall’Area Archeologica di San Genesio, verrà affrontato un tratto della via Francigena con rientro al Museo di San Genesio per la visita. Il 26 maggio sarà la volta di un nuovo percorso sulle colline delle Cerbaie nei boschi intorno alla Villa delle Pianore. Il 27 maggio, partendo dal Museo Archeologico di Orentano, il percorso scenderà il versante nordoccidentale delle Cerbaie costeggiando il padule di Bientina per far ritorno al museo. Gli appuntamenti si concluderanno il 3 giugno, ancora sulle Cerbaie, partendo dal Santuario di Santa Maria della Querce, attraversando i boschi e toccando i due laghi con la spettacolare fioritura delle ninfee.

Per poter partecipare ai percorsi è necessaria la prenotazione. Le camminate sono adatte a tutti, con una lunghezza media di 2/3 km ciascuna. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comodi.

Ad eccezione delle uscite del 20 maggio nel centro storico di Santa Maria a Monte con visita a Villa Mori e dell’evento del 26 maggio, sempre a Santa Maria a Monte, all’Anello delle Pianore e Villa Medicea, che sono gratuiti, per il resto degli itinerari è prevista una spesa di 5 euro.

Tutte le info al sito: www.valdarnomusei.it