Sabato 6 aprile alle 21 al Cinema Teatro Nuovo di Pisa andrà in scena VodkaValium, la storia di una ragazza, l'ansia e la sua battaglia giornaliera contro se stessa e contro una società che la fa sentire "sbagliata". Un viaggio nel vissuto di una giovane donna alle prese con un disturbo che non siamo pronti a comprendere.

Esistono in psicologia talmente tanti disturbi collegati all'ansia, che diventa davvero impossibile darle una definizione, descriverla chiaramente a coloro che – per fortuna – non l’hanno mai vista da vicino. Ma dove non riescono le parole, può arrivare l’arte.

“VodkaValium” è un monologo toccante e profondo, il cui testo riesce a scavare dentro l’anima del pubblico senza mai risultare troppo violento; le emozioni della protagonista coinvolgono lo spettatore in un intenso flusso di coscienza che, inevitabilmente, continua a scorrere anche molto tempo dopo lo spettacolo, persino dopo essere tornati a quella vita quotidiana così frequentemente portatrice di “ansia”, un’ansia che difficilmente potrà essere vissuta nello stesso modo, dopo aver compreso così chiaramente cosa significa davvero averla come compagna.

Da un'idea di Alessandra Bareschino e Silvia Mugnai, grazie al loro entusiasmo coinvolgente, reso possibile dalla penna di Simone Giusti, l'Anello compagnia teatrale e la Scuola Artemix, presentano un'opera che fonde la magia del teatro con la potenza evocativa della danza.

Biglietti 10 euro intero, ridotto 7 Euro. Per info e prenotazioni 3923233535 –teatronuovopisa@gmail.com

Gallery