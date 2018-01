'Il volo degli uccelli' al Teatro di Cascina

Domenica a teatro alla Città del Teatro e della Cultura di Cascina con 'Il volo degli uccelli', in programma il 14 gennaio alle ore 17. Una favola che tratta temi ecologici e che parla ai ragazzi in maniera divertente e brillante dell’educazione all’ambiente e alla cittadinanza, nella quale l’amore per l’ambiente e il rispetto della natura, il volo e il cammino volti alla ricerca di se stessi, il sentimento dell’amicizia, diventano i puntelli del racconto e della fascinazione teatrale.

Rassegna IMPARIAMO COL TEATRO

dai 3 anni Il Carro dei Comici (Molfetta)

Spettacolo di attori e pupazzi, scritto e diretto da Francesco Tammacco

con Pantaleo Annese, Francesco Tammacco e Rosa Tarantino

Regia di Francesco Tammacco

Info biglietti: biglietteria@lacittadelteatro. it - T. +39 345 8212494