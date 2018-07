Volterra: parte il cartellone eventi dell'estate

Stagione estiva al via a Volterra con un variegato programma di eventi che accompagnerà turisti e cittadini per tutta l’estate. Il cartellone è realizzato dal Centro Commerciale di Volterra, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Si comincia giovedì 5 luglio con il taglio del nastro all’incrocio tra via Guidi e via Nova (ore 21.30), e si prosegue con lo Shopping sotto le stelle in programma ogni giovedì (5, 12, 19 e 26 luglio) con negozi e attività aperte fino alla mezzanotte e per le vie del centro storico band, artisti ed improvvisazioni teatrali animeranno la serata.

Sabato 14 luglio sarà la volta della Notte bianca: fino alle due di notte le vie si trasformeranno nel centro della movida toscana con musica e animazione in attesa del gran finale nella Piazza dei Priori rievocando i gloriosi anno 60, 70, 80 per una notte d’altri tempi. Il 28 luglio è in programma la 'mezza notte bianca dei bimbi', in collaborazione con l’Associazione Volterra Infanzia. L’evento è pensato per i più piccoli, con laboratori ed animazioni a tema.

Il 31 agosto e 1 settembre 'Fuori bottega', uno sbaracco d’autore, in cui le attività commerciali adotteranno ogni forma commerciale per accaparrarsi nuova clientela alla ricerca d’affari d’oro. Durante il 'Fuori bottega' andrà in scena la rinnovata formula dello street food.

"Un’ottima partenza per il nuovo CCN – dichiara l’assessore al commercio Gianni Baruffa – è un vero piacere lavorare con questi ragazzi, ho seguito quasi tutti gli incontri e insieme abbiamo costruito serata per serata. Devo dire che sono molto bravi nello snellire il lavoro, sono persone molto pratiche. Questo è quello che ci aspettavamo fina dalla nascita, e nelle prossime settimane ci confronteremo sugli eventi natalizi. Avere un interlocutore come il CCN per noi è determinante, avranno sempre il nostro appoggio sia tecnico che economico". Il sindaco di Volterra Marco Buselli ringrazia il CCN per il rinnovato impegno, ribadendo la vicinanza dell’amministrazione a sostenere le attività proposte. Il direttivo del Centro Commerciale Naturale, per voce del vice presidente Jonni Guarguaglini, invita tutti ad uscire di casa e passare qualche ora a Volterra.