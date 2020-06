'Un volto per fotomodella' a Marina di Pisa

Il tour del concorso nazionale 'Un volto per fotomodella' riapre in Toscana dopo il lockdown a causa dell’Emergenza Covid-19 per il tour 2019-2020. La terza tappa del concorso si terrà presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di Pisa sabato 20 giugno a partire dalle ore 20.

Parteciperanno alla tappa venti ragazze e le prime tre fasce avranno accesso diretto alla Finale Regionale Toscana che si terrà il prossimo 2 settembre presso gli impianti sportivi 'Piero Masoni' di Fornacette. A presentare la serata della “ripartenza” il bravissimo Leonardo Ghelarducci, affiancato dalla bellissima Eleonora Melosi.

Ci sarà spazio anche per due giovani cantautrici pisane: Alice Cignoni e Martina Niccolai. La direzione artistica del concorso è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti. Immortalerà la serata con i suoi scatti Plinio Neri, fotografo ufficiale della manifestazione. La stagione scorsa a trionfare per il concorso Regione Toscana fu Rebecca Ricetti, mentre a Fiuggi trionfò Alice Fedi che mise in fila tutti nel concorso nazionale.

La lunga serata vedrà protagonista anche i più piccoli con una sfilata tutta dedicata ai bambini che indosseranno gli abiti di Francesca Junior e diventeranno per una mezzora abbondante i veri protagonisti.

La giuria per l'occasione sarà formata da personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della moda a cominciare dalla Madrina della serata Marcia Sedoc, colei che ha creato il gruppo delle ragazze del 'Cacao Meravigliao', l’attore pisano Gianluca Magni, la stilista di alta Moda Simona Valore, l’Hair Sylist Alessandro Siri protagonista della Sit-Com 'Casa Siri', da qualche settimana in onda su Rete Media Sud, Biagio Silvestri, titolare della omonima pellicceria di Livorno e Antonia Nicoletti, stilista Made in Italy e titolare del negozio AN69

A coordinare il tutto Alessia Aiello, Responsabile per la Toscana del concorso.