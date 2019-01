'Vrachnas, Materia e Suono dell’Antiveglia': mostra

Un nuovo interessante appuntamento con l’arte contemporanea presso lo spazio espositivo iPazziFactory gestito dall’associazione ArtedellaMemoria a Pisa in via Palestro 21.

Dal 25 al 27 gennaio 2019 gli artisti Riccardo Bianchi, Massimo Magrini realizzano una istallazione tre giorni, una mostra sonorizzata intitolata 'Vrachnas, Materia e Suono dell’Antiveglia'.

Dalle fontane delle allucinazioni ipnagogiche sgocciolano da sempre le creazioni delle paure e delle aspirazioni umane più inconsce, sotto la guida di spiriti identificati dalle tradizioni popolari di tutto il mondo con nomi quali Karabasan, Haddiela, Mora, Vrachnas.

Riccardo Bianchi (pittura/scultura) e Massimo Magrini (audio/elettronica) danno vita a queste creazioni unendo concretismi sonori a concrezioni antropomorfe a base di materia povera.

Riccardo Bianchi (Lucca, 1970) è un manipolatore compulsivo di cose parole suoni colori. Poco avvezzo a pubbliche esibizioni ha sviluppato in eremitaggio un trentennale percorso traverso e visionario. Attratto dal fare minimo ed urgente sintetizza con l'alias Teracruda morfologie scabre fragili campestri in argilla grezza policroma compostaggio, fango, sterco, incastonate in teche assemblate con legno di recupero, che ama disperdere in luoghi isolati documentandone il naturale deterioramento. Ama, vive e lavora a Fucecchio, Pontedera.

Massimo Magrini (Lucca, 1966) si muove da molti anni in territori artistici che spaziano dalla musica elettronica più o meno radicale fino alle arti elettroniche di frontiera. Con il suo progetto Bad Sector, attivo dal 1994, ha realizzato numerosi album e si e' esibito dal vivo in tutta Europa. Come ricercatore presso il Laboratorio Segnali ed Immagini dell'ISTI-CNR si occupa di multimedialità interattiva, progettando e realizzando sistemi HW/SW per l'interazione uomo-macchina a fini artistici e riabilitativi. Attualmente insegna Interaction Design presso Alma Artis, Accademia di Belle Arti di Pisa.

