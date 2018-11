Walking-life: benessere in movimento in Marenia d'inverno

Domenica 2 dicembre 2018 fitwalking e qigong, la prima 4 km sul Lungomare di Marina di Pisa.



Walking-life in Marenia diviene un appuntamento mensile da mettere in Agenda, non solo promuove l’azione al movimento e al benessere fisico-psichico ma svilupperà la 'coscienza' del territorio che ci ospita con i percorsi guidati nella Macchia mediterranea/Pineta; alle oasi delle dune; alla vecchia ferrovia del Trammino; le ville storiche di Marina di Pisa.

Quello del 2 dicembre è il primo appuntamento di 6, da dicembre la prima domenica di ogni mese. In collaborazione con la Rosa dei venti che ospiterà a fine percorso sul suo Roof-top la conclusione delle uscite i in modo da godere a pieni polmoni e a pieni occhi della vista meravigliosa del nostro Mare al Tramonto, con 'assaggi' di discipline olistiche effettuate en plain-air a conclusione dell’incontro.

Ritrovo: ore 14:45 alla Rosa dei venti Bar Via Crosio 1 –Marina di Pisa . Partenza ore 15 fine camminata e sessione qigong entro le ore 17. Per info e iscrizioni: obbligatoria compilando il modulo a fondo pagina su www.walking-life.com.

Contributo richiesto: 5 euro (comprendente accompagnamento e sessione qigong con la prof.ssa Elena Bizzarri), partecipazione free per i tesserati asd Arcadia e fino ai 13 anni di età.

Occorrente: scarpe da ginnastica-comode , abbigliamento comodo a strati, cappellino e guanti.