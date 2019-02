Walking-life e la Via del Cotone

Un appuntamento da non perdere nella mattina del 17 febbraio, riproposta questa uscita suggestiva in un contesto ambientale unico ed affascinante, una camminata dolce guidata di circa 10 km, su sentiero facile e battuto dellaVia del Cotone. Il percorso è adatto a tutti. Prenotazioni su www.walking-life.com

Dal Vione delle Cascine Nuove, partiremo dal ben conservato e notevole Abbeveratoio (un tempo utilizzato per abbeverare i dromedari introdotti a partire dal 1600 dai Granduchi di Toscana). Una Session di QiGong: 30’ di ginnastica meditativa che contribuirà a sintonizzarci con la Natura circostante, ospite della camminata a seguire all’interno della Macchia, costeggiando la zona palustre, popolata da tartarughe acquatiche e rane rosse.

Durante la camminata momenti meditativi che mireranno ad interiorizzare le sensazioni percepite dalla Natura circostante.

Info utili

Percorso ad Anello facile e percorribile in 3 ore incluse le soste

Dislivello: nessuno

Abbigliamento: Si consiglia abiti comodi e scarpe da trekking o ginnastica, uno zaino da pochi litri, per spuntino e acqua, macchina fotografica e Binocolo. No acqua lungo il percorso

Ritrovo ore 09:30 fronte Chiesa Cascine Nuove Parco di San Rossore partenza ore 09:45

Ritorno previsto entro le 13:00

Costo: €5,00 per tutti, escluso Walkers Walking-Life e Minori di età. Per ulteriori informazioni contatta asd Arcadia al 3493888809