Walking-life in Marenia d'Inverno

Domenica 2 dicembre 2018 Fitwalking & QiGong Lungomare Marina di Pisa I° appuntamento di 6, da dicembre la prima domenica di ogni mese WALKING-LIFE è in MARENIA DÌ INVERNO con il contributo del Comune di Pisa, saranno proposte camminate di Fitwalking associate a Session di QIGONG, YOGA, BIODANZA, LIU ZI YE: BENESSERE IN MOVIMENTO. In collaborazione con la ROSA DEI VENTI che ospiterà a fine percorso sul suo ROOF-TOP la conclusione delle uscite i in modo da godere a pieni polmoni e a pieni occhi della vista meravigliosa del nostro Mare al Tramonto, con “assaggi” di discipline olistiche effettuate en plain-air a conclusione dell’incontro. Domenica 2 dicembre si parte con la prima 4 KM, Lungomare di Marina di Pisa Categoria: Escursioni Fitness Durata: mezzo pomeriggio Difficoltà: (T ) itinerario turistico (facile) Sviluppo percorso: lineare Dislivello massimo: 0 m Tempo totale di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (Fitwalking&QiGong) fine entro le ore 17:00 Partecipanti: massimo 20 Ritrovo: ore 14:45 alla ROSA DEI VENTI Bar Via Crosio 1 –Marina di Pisa . Partenza ore 15:00 fine camminata e Sessione QiGong entro le ore 17:00 WhatsApp) Iscrizioni: obbligatoria compilando il modulo a fondo pagina su www.walking-life.com Contributo richiesto: 5,00 € (comprendente accompagnamento e Sessione QiGong con la Prof.ssa Elena Bizzarri), partecipazione free per i tesserati asd Arcadia e fino ai 13 anni di età. Occorrente: Consigliamo di indossare scarpe da ginnastica-comode , abbigliamento comodo a strati, cappellino e guanti.