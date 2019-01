Walking life in Marenia d'inverno con yoga della risata

Walking life in Marenia d'inverno giunge al suo III° appuntamento con il contributo del Comune di Pisa, la prima domenica di ogni mese da dicembre a maggio, in collaborazione con la Rosa dei venti che ospiterà a fine percorso sul suo Rooftop fronte Mare e Foce del Fiume Arno, la conclusione della Camminata "accompagnata" dai Divulgatori Fitwalking metodo Damilano.

L'appuntamento di febbraio in tema cavalleresco propone una Session di yoga della risata Acondotta da Stefania Panelli. Cos’è lo Yoga della Risata? Lo Y.d.R. è una pratica che nasce in India una ventina di anni fa per merito di un medica indiano il Dr. Madan Kataria che studiando i numerosissimi effetti della risata, si rende conto che si può ridere per scelta e non solo grazie a situazioni umoristiche, gag comiche o barzellette e che il nostro corpo non distingue tra risata spontanea e risata autoindotta, beneficiando allo stesso modo di entrambe.

La ricerca scientifica aveva già dimostrato che ridere può aiutare a risolvere molti problemi, ma fino a quel momento non c’era stato nessun sistema affidabile per generare la risata.

L’umorismo era la sola risorsa disponibile, tuttavia non è affidabile e raramente porta a una risata duratura e profonda. Lo Yoga della Risata è un sistema rivoluzionario per generare risate che consente a una persona di ridere in modo continuativo per 15-20 minuti, con brevi pause dedicate alla respirazione.

Categoria: Escursioni Fitness

Durata: mezzo pomeriggio 15:00-17:30

Difficoltà: (T ) itinerario turistico (facile)

Sviluppo percorso: lineare

Dislivello massimo: 0 m

Tempo totale di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (Walk + Yoga della Risata)

Partecipanti: 25 POSTI DISPONIBILI.

Ritrovo: ore 14:45 alla Rosa dei venti. Partenza ore 15:00. Partecipazione gratuita - Iscrizioni: obbligatoria compilando il modulo a fondo pagina. https://walking-life.com/category/uscite-escursioni/