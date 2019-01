'Walking-life in Marenia d'inverno'

Appuntamento con Marzia Maestri – specialista in Riflessologia Tradizionale Cinese del piede, disciplina che, oltre al massaggio, considera il camminare a piedi nudi una delle pratiche di lunga vita.

- Categoria: Escursioni Fitness Durata: mezzo pomeriggio

- Difficoltà: (T ) itinerario turistico (facile) Sviluppo percorso: lineare Dislivello massimo: 0 m

- Tempo totale di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (Walk + Barefooting) fine entro le ore 17:00

-Partecipanti: massimo 25

- Iscrizioni: obbligatoria compilando il modulo a fondo pagina. https://walking-life.com/category/uscite-escursioni/ per Info chiama: 3493888809.

Ritrovo: ore 14:45 alla Rosa dei Venti Bar Via Crosio 1 –Marina di Pisa . Partenza ore 15:00 fine camminata e Sessione Barefooting e Grounding entro le ore 17.

Occorrente: scarpe da ginnastica-comode , abbigliamento comodo a strati, cappellino e guanti.

Camminare a piedi nudi è efficace per il benessere e l’equilibrio di tutto il corpo; significa in pratica “mettersi a terra”, dove il corpo assorbe elettroni negativi attraverso la pianta dei piedi, recuperando energia e riattivando la circolazione, contribuendo a migliorare i dolori cronici e, in alcuni casi, i disturbi del sonno”.

Camminare a piedi nudi risulta addirittura indispensabile nei bambini per la stimolazione sensoriale della pianta dei piedi, sia per quanto riguarda lo sviluppo della propriocettività (la capacità di riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei muscoli anche senza il supporto della vista. Ad esempio le ginnaste e ballerine) come per la strutturazione dell’arcata plantare.

Diventa quindi essenziale per il corretto sviluppo delle cavità dei piedi, della postura e della colonna vertebrale. Per gli adulti, invece, contribuisce a mantenere quanto acquisito da piccoli.

Da adulti si circoscrivono tutta una serie di possibili problematiche, come l’alluce valgo, dolori alla schiena e alle ginocchia. Praticare il barefooting appena possibile rappresenta senz’altro un buon esercizio da seguire. Sconsigliato invece nel caso siate sofferenti di particolari patologie del piede come la fascite plantare, la tallonite o la spina calcaneare.