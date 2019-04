V° Appuntamento di 'Walking-life in Marenia d'inverno' con il contributo del Comune di Pisa. In collaborazione con la Rosa dei venti che ospita a fine percorso sul Roof-top la conclusione della Camminata in modo da godere a pieni polmoni e a pieni occhi della vista meravigliosa del nostro mare al tramonto.

Camminata guidata nella rigogliosa Pineta di Marina di Pisa e Lungomare, a fine percorso una Session di 30' di QI GONG disciplina energetica orientale che mira a equilibrare e armonizzare l'essere umano nella sua globalità.

Il qi gong è un lavoro sul qi, l'energia interna al corpo, il soffio vitale secondo la medicina tradizionale cinese. Esiste il Qi gong statico e dinamico, spesso inseriti in programmi di benessere che comprendono esercizi e automassaggi Taoisti, pratiche per migliorare la respirazione interna e per il potenziamento energetico.

Il Qi gong quindi è l'arte di coltivare il Qi, accrescerlo, rafforzarlo e raffinarlo, attraverso tecniche esterne e spirituali: postura e movimento, concentrazione mentale e meditazione. Ne beneficia infatti non solo il sistema nervoso, ma si potenzia anche il sistema immunitario, l'apparato cardiocircolatorio. Il Qi gong consente di: Rafforzare le funzioni cerebrali; Sviluppare poteri psichici;Lavorare sulla formazione del carattere; Migliorare lo stato di salute psicofisica.

Info e prenotazioni: www.walking-life.com.

Info

Categoria: Escursioni Fitness

Durata: 3 ore e 30'

Difficoltà: (T ) itinerario turistico (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Dislivello massimo: 0 m

Tempo totale di percorrenza: 3 ore e 30 minuti (Fitwalking&QiGong) fine entro le ore 18:30

Partecipanti: massimo 25

Ritrovo: ore 15:00 alla Rosa dei venti Bar Via Crosio 1 –Marina di Pisa . Partenza ore 15:30 fine camminata e Sessione QiGong entro le ore 18:30

Iscrizioni: obbligatoria compilando il modulo a fondo pagina su www.walking-life.com

Indossare scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo a strati, cappellino e crema solare, portare bottiglietta d'acqua.