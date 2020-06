Webinar formativo: 'L’Autismo e fase 2: strategie per prevenire e gestire comportamenti problema e utilizzo della CAA'.

Quando: Sabato 27 giugno dalle 10:00 alle alle 12:00

Dove: il webinar è erogato tramite la piattaforma Zoom.us

Costo: 15 euro

Programma: L’evento formativo parte dall’analisi della fase 2 vissuta da bambini e ragazzi con diagnosi di Autismo e degli effetti che il Lockdown ha portato nella loro sfera emotivo – comportamentale.

Verrà fatta una rassegna di alcune strategie comportamentali e psicoeducative utilizzate per gestire e prevenire comportamenti problema, con esempi pratici e casi clinici. Saranno condivisi gli spunti su come impostare il lavoro a casa e in classe a settembre, con la riapertura della scuola.

Si parlerà di come programmare interventi utilizzando la Comunicazione Aumentativa Alternativa, in particolare l'utilizzo delle immagini sia come mezzo di comunicazione del bambino/ragazzo che non utilizza il linguaggio verbale, sia come strumento per costruire supporti visivi come agende/task analysis/token economy.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione e l’evento sarà video-registrato. Rivolto a: docenti di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, educatori, psicologi, studenti in formazione, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità e tutti gli operatori che operano nel settore.

Il webinar sarà condotto da: Dott.ssa Beatrice Fantozzi, Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale; Dott.ssa Irene Mazzei, Psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, Tutor ABA.

ll Webinar verrà erogato online, tramite piattaforma Zoom.us, liberamente accessibile a tutti e gratuita. I partecipanti dovranno scaricare il software (per PC, MAC, tablet o cellulare) ed entrare nell'aula virtuale per assistere al webinar. Sono sufficienti un dispositivo adeguato, meglio se munito di cuffie, e una buona e stabile connessione Internet.

Iscrizione obbligatoria mandando una mail a: dablab@arnera.net. Riceverete una mail di conferma con il codice IBAN per effettuare il bonifico.