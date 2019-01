Weekend con il Teatro di Bò al comunale di capannoli

Due appuntamenti firmati Teatro di Bo’ all’interno della Stagione 2018/2019 del Teatro Comunale di Capannoli sotto la direzione artistica di Andrea Lupi de La Compagnia del Bosco.

Sabato 26gGennaio, ore 21.30, andrà in scena in anteprima “No - Non sono qui, Neanche lì!”, la nuova produzione del Teatro Di Bo’ con Hamza Chagdani e la regia di Franco Di Corcia jr.

Lo spettacolo aprirà il ciclo “Potere alla Parola – narrazioni dell’Io”, ciclo che vuole mettere il pubblico a confronto con i grandi temi della contemporaneità e che ospita spettacoli di importanti nomi del panorama teatrale nazionale tra cui vogliamo citare Dario Marconcini e Giovanna Daddi, candidati al premio Ubu alla carriera 2019.

Biglietti: intero 9€, ridotto (over65, bambini/ragazzi sotto i 20 anni e soci La Compagnia del Bosco) 7€.

Domenica 27 gennaio, ore 16.30, torna sulla scena “Peter Pan – 5 Regole e mezzo per essere Felici”, spettacolo per bambini (e non solo) del Teatro di Bo’ con Mattia Pagni e la voce di Lavinia Ciabattini sotto la regia di Franco Di Corcia jr.

Lo spettacolo fa parte della programmazione “Le Domeniche dei Bambini”. Biglietti: intero 7€, ridotto (over65, bambini/ragazzi sotto i 20 anni e soci La Compagnia del Bosco) 5€, bambini fino a 3 anni gratuito.

Per info 0587.356143 - 329.4199243, per prenotazioni 348.0852475 – 345.4917359.