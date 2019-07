Weekend in festa con la musica dei Mondovisione Ligabue Tribute band

Si preannuncia un fine settimana caldissimo, caratterizzato da due appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica di Luciano Ligabue a Pisa e provincia. L'edizione 2019 di 'Barbaricina in Festa' si apre infatti venerdì sera (5/07) proprio con la musica del rocker emiliano. Due ore di Rock'n'roll Show con una delle più quotate tribute del panorama nazionale, i Mondovisione. Il gruppo, composto da Luca Perna alla voce, Andrea Cipolla e Giulio Laforenza alle chitarre, Giuseppe Coppola al basso e Tommaso Panicucci alla batteria, da anni si esibisce nelle migliori piazze e locali della Toscana presentando al pubblico un viaggio nel tempo tra i migliori successi della carriera trentennale di Ligabue.



Il 'LigaNightShow' dei Mondovisione tornerà in scena sabato sera (6/07) alla 'Sagra della Porchetta, dello Stinco e della Birra Artigianale' di Buti (loc. San Nicolao). In entrambe le occasioni l'ingresso è gratuito e saranno presenti stand enogastronomici a partire dalle ore 19.

Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile consultare la pagina: https://www.facebook. com/mondovisionetribute/