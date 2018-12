Carillon vivente e una slitta con Babbo Natale per le strade della Città

Tanti gli appuntamenti anche per questo fine settimana a Pisa nel programma 'Natale di Stelle 2018', coordinato dal Comune di Pisa.

Sabato 22 dicembre (ore 16.30 - ore 18.00) in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, Borgo, scorrerà nel vero senso della parola 'Il Carillon Vivente', spettacolo romantico e magico con un carillon itinerante per le strade della città. Si tratta, infatti, di un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che percorrerà le strade del centro sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Il tutto come fosse un vero carillon, appunto, itinerante. La perfomance sarà replicata domenica 23 nello stesso percorso e stesso orario.

Sempre sabato 22 a Tirrenia, piazza Belvedere (ore 14.30) la manifestazione Telethon 'Io sostengo la ricerca con tutto il cuore'; mentre a Calambrone, ci saranno 'Eliopoli Winter Kids', attività di intrattenimento dedicate ai bambini a partire dalle ore 15.00.

Domenica 23 dicembre, dopo il 'Carrillon vivente', alle ore 18.00 è in programma il 'Concerto di Natale' (Officine Garibaldi). A Tirrenia, piazza Belvedere (ore 15.00) 'La Magia del Natale sul Litorale', con l’animazione per bambini; e alle ore 18.00 Casetta di Babbo Natale e canti di Natale.

Ricco programma di appuntamenti anche per la Vigilia di Natale. Lunedì 24 a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, Borgo (dalle 17.00 alle 19.00) sarà protagonista la 'Slitta itinerante ‘800', con Babbo Natale in una slitta a fare gli auguri a tutti i bambini. La magia del 'Presepe Vivente' si rinnoverà a San Piero a Grado la sera del 24 dicembre dalle ore 20.30. Replica il pomeriggio di Santo Stefano a partire dalle ore 17.00.

