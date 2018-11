Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi dell'1 e 2 dicembre

Qualche consiglio per il weekend:

Cibo e vino

Degustazione gratuita vino e olio nuovo a Calci l'1 e 2 dicembre 2018 Eventi a Pisa

„Degustazione gratuita vino e olio nuovo a Calci

Degustazione gratuita vino e olio nuovo a Calci l'1 e 2 dicembre 2018 Eventi a Pisa

„A pochi passi dalla Certosa di Pisa la degustazione gratuita di vini naturali e dell'olio nuovo extravergine di oliva biologico su bruschette croccanti.

“Degustazione pubblica di vini 'I Pisani Più Schietti' Eventi a Pisa

„Degustazione pubblica di vini 'I Pisani Più Schietti'

Degustazione pubblica di vini 'I Pisani Più Schietti' Eventi a Pisa

„ Rassegna organizzata dalla Fisar delegazione storica di Pisa, giunta alla XIX edizione e dedicata alla promozione dei vini del territorio.

“ Concerti

Concerto per Telethon al Cnr di Pisa 1 dicembre 2018 Eventi a Pisa

„'Concerto per Telethon'“

Concerto per Telethon al Cnr di Pisa 1 dicembre 2018 Eventi a Pisa

„Spettacolo al CNR di Pisa dedicato alla raccolta fondi in favore di Telethon per il suo impegno nella ricerca di cure per le gravi malattie che ancora non hanno farmaci ad esse dedicati.