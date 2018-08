Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi da non perdere

Si chiude agosto e si apre settembre, il mese che, giorno dopo giorno, ci farà scivolare verso l'autunno.

Nel primo fine settimana del mese in programma diversi appuntamenti anche all'aperto, sperando nel bel tempo.

Ecco qualche idea per voi:

Cibo e vino

Sabato 1 settembre a Casciana Terme sarà una serata in cui farsi travolgere dal vortice di prelibatezze, musica, divertimento e mille altre sorprese, per immergersi in un'esperienza di gusto e svago. Torna infatti la notte che accende i sensi, la notte della luce magica, la notte della musica e dei balli, la notte del buon cibo e degli spettacoli ad ogni angolo, grazie ad un programma articolato e suggestivo che animerà le vie del centro di Casciana.

Il cartellone 'inCantinaJazz - Terre di Pisa Tour', sostenuto dalla Camera di Commercio di Pisa, partecipato dagli aderenti al brand 'Terre di Pisa' e recentemente accreditato anche nell'ambito della manifestazione '2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale' è arrivato alla sua settima tappa. Sabato 1 settembre va in scena alla fattoria Le Palaie di Peccioli (sulla strada tra Peccioli e Fabbrica), con una nuova originalissima degustazione musicale! Cibo, vino e musica con Emiliano Loconsolo 5tet.