Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 10 e 11 agosto

Ecco gli eventi di questo fine settimana a Pisa e provincia:

Fiere

Fiera di San Casciano

Fiera di San Casciano a Cascina dal 9 al 18 agosto 2019

in cui non mancherà il divertimento con il luna park, dj set, mercatini e tanto altro.

“ Incontri

„“

„Per una sera Terricciola accoglie una vera e propria invasione enogastronomica che vedrà protagonisti le eccellenze del territorio.

'Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi'

„Sarà lo sciamanismo il protagonista dell'appuntamento serale all’Oasi Mangwana.

'Il parco delle stelle'

Serata in battello sul lago di Massaciuccoli. In ogni ambiente naturale esistono delle aree non disturbate dalle luci artificiali in cui le persone possono riscoprire l'integrità del cielo con le sue migliaia di stelle.