Cosa fare a Pisa: gli eventi da non perdere

I nostri consigli per il fine settimana:

Escursioni

'Marina di Pisa in maschera': visita guidata tra mare, carnevale e Belle Époque Eventi a Pisa

„'Marina in maschera': visita guidata tra mare, carnevale e Belle Époque“

'Marina di Pisa in maschera': visita guidata tra mare, carnevale e Belle Époque Eventi a Pisa

„Una piacevole passeggiata a Marina di Pisa, in occasione del Carnevale.

Fiere

'Food Art Italy 2018'

Due giornate agli Arsenali Repubblicani dedicata al cibo italiano e allo street food.

Incontri

A Palazzo dei Congressi si torna indietro agli anni '80

L'evento sugli anni '80 al Palazzo dei Congressi di Pisa il 10 e 11 febbraio 2018 Eventi a Pisa

„Una due giorni per rivivere i fantastici, colorati, glitterati, spassosi e rumorosi anni '80 con L'evento sugli anni '80 al Palazzo dei Congressi di Pisa il 10 e 11 febbraio 2018 Eventi a Pisa

„stand e shoppers, film dell'epoca e tanto altro.

'De' soda sisters' in birroteca a Montescudaio il 10 febbraio 2018 Eventi a Pisa

„'De' soda sisters' alla birroteca Bibere

l'Agrifolk delle 'Soda's Sisters' animerà la serata alla birroteca Bibere.

'D'Artagnan il mago delle bolle' al Museo Piaggio

Al Museo Piaggio uno spettacolo per famiglie per festeggiare il Carnevale.