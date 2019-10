Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 12 e 13 ottobre

I nostri consigli per il fine settimana:

Cinema

'Turandot' in diretta al Multisala Odeon il 12 ottobre 2019 Eventi a Pisa

„Sabato, con la produzione di Franco Zeffirelli della 'Turandot' di Puccini, inizierà la serie di trasmissioni in diretta e in alta definizione dal Metropolitan Opera di New York.

“ Concerti

lorenzo kruger e scarlett a erafest '19 Eventi a Pisa

„ Il festival in programma a Selvatelle che si conferma una delle poche rassegne della Valdera attente alla musica live di qualità avrà come protagonisti Lorenzo Kruger e gli Scarlet.

“ Escursioni

Visita anfiteatro a Volterra 11-12 ottobre 2019 Eventi a Pisa

„Durante questo weekend Volterra sarà possibile effettuare le visite guidate al cantiere dell’anfiteatro romano.