Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 14 e 15 settembre

I nostri consigli per il fine settimana:

Cibo e Vino

Esplosione di dolcezza in tutte le forme con luca perego ambassador per dissapore

Luca Perego arriva nel territorio toscano con tante novità e monoporzioni tutte dolci.

Concerti

I Canova in concerto in Piazza dei Cavalieri

Dopo una breve pausa che li ha visti tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio a Roma, i Canova tornano live con un tour estivo che toccherà alcuni tra più importanti festival italiani.

Calci On The Rock

Per il terzo anno consecutivo torna il Calci On The Rock, la manifestazione musicale a cura di Punto Radio ospitata all'interno dell'ampio programma del #Calcisocial.