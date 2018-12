Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 15 e 16 dicembre

I nostri consigli per il fine settimana:

Cibo e Vino

Serata di cucina friulana

„Appuntamento gastronomico accompagnato da una selezione accurata dei brani in vinile in formato originale, che hanno segnato la storia, con la partecipazione di dj Brama per festeggiare l'arrivo del Natale.

Concerti

„XIV Edizione del 'Concerto di Natale' nella Cattedrale di Pisa

„Protagonisti dell'evento organizzato dall'Opera della Pimaziale Pisana, nella la Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa, l’Orchestra Senzaspine di Bologna e il Coro di voci bianche della scuola di musica Buonamici di Pisa, diretti dal Maestro Riccardo Donati.

„La banda al teatro per gli auguri

„presso il cinema teatro don G.Vegni di Palaia, per augurare buone feste alla popolazione e a tutti gli appassionati di musica.