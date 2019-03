Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 16 e 17 marzo

I nostri consigli per il fine settimana:

Concerti

Concerto 'Saudade'

'Saudade' è un viaggio in Sud-America accompagnato da quel sentimento, misto di nostalgia del passato e aspettativa per il futuro, proprio dei navigatori europei che alla fine del XV secolo raggiunsero su caravelle e galeoni i territori di un continente fino a quel momento a loro sconosciuto.

Luca Kiella Chiellini presenta il suo nuovo album

Luca Kiella Chiellini, toscano di nascita ma ormai residente da anni a Chicago e tastierista blues di fama internazionale, torna in Italia a presentare il suo album 'Figure It Out'.

Escursioni

'A spasso sulle mura con..'

Passeggiata alla scoperta della storia dell'informatica pisana, guidati dal professor Fabio Gadducci, direttore del Museo degli Strumenti per il Calcolo.

Da Lucca a Pontedera per la festa delle camelie

Fiab Pisa porterà i suoi soci da Lucca a Pontedera con un percorso in bici attraverso le dolci colline del Compitese di circa 38 Km.