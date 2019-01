Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 2 e 3 febbraio

I nostri consigli per in fine settimana:

Concerti

Soul Doctor a Pisa

Il viaggio nella musica jazz inizia il 3 febbraio all'ExWide con 'Soul doctor', progetto Al Pisa Jazz Soul Doctor il 2 febbraio 2019 Eventi a Pisa

„nato dall’incontro tra il cantante newyorkese di adozione Dr Eric B Turner con l’hammondista toscano Paolo Peewee Durante.

„Concerto di Osvaldo con i suoi 'Barrio Viejo'

„Dal calcio al rock. La nuova vita di Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della nazionale e di diverse squadre di serie A come Roma, Juventus e Inter, arriva a Pisa: con i suoi 'Barrio Viejo' Osvaldo sarà in concerto al Borderline.

Escursioni

Gita in bici da Pisa e Livorno

Gita in bici da Pisa a Livorno il 3 febbraio 2019 Eventi a Pisa

„ Gita in bici da Pisa fino a Livorno, organizzata fa Fiab, per visitare il nuovo Museo della città inaugurato lo scorso aprile.

„Walking life in Marenia d'inverno con yoga della risata

„Walking life in Marenia d'inverno giunge al suo III° appuntamento con il contributo del Comune di Pisa. Questa domenica a colorare le strade di Marina di Pisa lo speciale appuntamento con lo yoga della risata con tema cavalleresco