Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 2 e 3 marzo

I nostri consigli per il fine settimana:

Concerti

I Massimo Volume al Lumiere Eventi a Pisa

„A sei anni di distanza dalla pubblicazione dell’album 'Aspettando i barbari', i Massimo Volume, storica rock band bolognese, si esibiranno a Pisa.“

Escursioni

Passeggiata sui luoghi del trammino: a piedi lungo i binari da Tirrenia a Marina di Pisa Eventi a Pisa

„Escursione naturalistica lungo il tracciato originario della ferrovia elettrica tra Tirrenia e Marina di Pisa.

'A spasso per Calci'

„Da Castelmaggiore verranno persorse leantiche mulattiere per raggiungere la Valle Buia tra gli oliveti del Monte Pisano.