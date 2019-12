Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 21 e 22 dicembre

Ecco gli eventi imperdibili di questo fine settimana:

Cibo e vino

"wine christmas" a calci: degustazione gratuita di vino naturale Eventi a Pisa

„Degustazione gratuita di vini naturali alla Fattoria San Vito di Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale di Pisa.

“ Concerti

Concerto di Natale

„Il coro polifonico Bruno Pizzi terrà un interessante concerto nel corso del quale eseguirà in prima assoluta per Pisa la 'Deuxième Messe Breve op.1 en sol majeur di Charles Gounod' per coro a quattro voci virili ed organo.

“ Escursioni

Gita in bici per visitare i presepi Eventi a Pisa

„Visita guidata alle Mura di Pisa Eventi a Pisa

„visita guidata sulle Mura con partenza dalla Torre Santa Maria di piazza dei Miracoli e arrivo in Piazza delle Gondole: l'ideale per scoprire storie e aneddoti della città, una passeggiata culturale prima di tuffarsi nei negozi del centro storico per gli ultimi acquisti

„ Fiab Pisa organizza una visita ad alcuni presepi cittadini in chiese e case private.“