Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 23 e 24 febbraio

Qualche idea per il fine settimana:

Cibo e Vino

sabato 23 febbraio 2019 ore 20,30 serata di selvaggina Eventi a Pisa

„Serata di selvaggina

Serata tra crostini, carne, vino e tanti altri prodotti per gli amanti del buon cibo all'Arte del Bere e...

“ Concerti

Giulia Pratelli live a Pontedera Eventi a Pisa

„Giulia Pratelli live

Giulia Pratelli live a Pontedera Eventi a Pisa

„Giulia Pratelli, cantautrice nata e cresciuta in Valdera canterà a Pontedera il 24 di febbraio.

“ Escursioni

'Marina in maschera'

Piacevole passeggiata a Marina di Pisa, in occasione del Carnevale, festa che ha animato la vita di questo piccolo paese già ai primi del ‘900.

In bici al lago delle Cerbaie Eventi a Pisa

„In bici al lago delle Cerbaie

In bici al lago delle Cerbaie Eventi a Pisa

„ll lago delle Cerbaie nei dintorni di Bientina sarà la meta della prossima gita treno+bici di Fiab Pisa programmata per domenica 24 febbraio.