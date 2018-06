Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 23 e 24 giugno

I nostri consigli per questo weekend:

Cibo e Vino

'Banchi di Gusto'

Banchi di Gusto a Pisa 23 - 24 giugno 2018 Eventi a Pisa

„Appuntamento con degustazioni e selezione di prodotti di eccellenza locali, con tante novità tra cui il salame alla ciliegia di Lari e la zucca marinata derivata da un'antica ricetta maremmana alle Logge dei Banchi di Pisa.

“ Concerti

Concerti all'alba al Bagno degli Americani con Marina Mulopulos e Gianni Valenti Eventi a Pisa

„Concerto per la maggior parte improvvisato e sostenuto da loop station ed effetti elettronici: uno spettacolo a cavallo tra il free-jazz, musica elettronica e la canzone d'autore.

Incontri

Inaugurazione del 'Baby pit stop'

Alla città del Sole Inaugurazione del 'Baby pit stop' a Pisa il 23 giugno 2018 Eventi a Pisa

„l'inaugurazione di spazi dedicati a tutti i bambini e in cui tutte le mamme, i papà e le famiglie sono i benvenuti.

“'Yoga della risata on the beach'

All'Alba Big Fish 'Yoga della risata on the beach' a Marina di Pisa nel 2018 Eventi a Pisa

„appuntamento con tanti esercizi e momenti di rilassamento per riscoprire tutto il potere e i benefici della risata incondizionata.