Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 24 e 25 novembre

I nostri consigli per il fine settimana:

Concerti

'In viaggio con gli ottoni'

quintetto di ottoni romagna brass Eventi a Pisa

„Un concerto vario e coinvolgente, che con il suono degli ottoni e dei brani appositamente arrangiati percorre oltre 300 anni di storia musicale.

'System of a Sound' al Deposito Pontecorvo di San Giuliano Terme il 24 novembre 2018vo Eventi a Pisa

Bunna e Madaski insieme per uno show di 3 ore con il dj set di Bunna e il live dub set di Madaski che ripercorrerà i successi dello storico gruppo reggae italiano.

I Suonatori di Citofoni alla Fattoria dei Barbari a Palaia il 25 novembre 2018 Eventi a Pisa

„Concerto alla Fattoria dei Barbari di Palaia in cui la band suonerà pizziche, saltarelli, tamurriate tarantelle e klezmerate.“

“ Escursioni

'A piedi lungo le mura medievali': escursione notturna a Pisa il 24 novembre 2018 Eventi a Pisa

„A passo di trekking i partecipanti cammineranno a fianco delle mura medievali alla scoperta di itinerari insoliti che si snodano sia all’esterno che all’interno della cinta muraria.“

'La Belle Epoque a Marina di Pisa': visita guidata il 25 novembre 2018 Eventi a Pisa

„Visita guidata in in cui verranno raccontate le principali vicende storiche dalla costruzione dei primi stabilimenti balneari e delle affascinanti villette liberty fino alle frequentazioni illustri degli artisti nel pieno fermento della Belle Epoque.