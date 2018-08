Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi da non perdere

Agosto ormai è agli sgoccioli ma c'è ancora un fine settimana che ci attende prima di salutare il mese estivo per eccellenza.

Ecco qualche idea su come trascorrere questo ultimo weekend del mese:

Non potremmo salutare agosto senza lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Marina di Pisa. L'appuntamento è per sabato 25 agosto dalle ore 23. L'evento è inserito nel cartellone di 'Marenia non solo mare'.

Anche quest'anno a La Serra, frazione di San Miniato, torna la Sagra del Cunigliolo Fritto che quest'anno spegne 14 candeline.

Tra le varie specialità proposte nel menù il coniglio fritto, le pappardelle al cunigliolo, l'antipasto toscano, il cunigliolo alla contadina e la bistecca di vitello alla brace.

L’Associazione Piedi in Cammino in collaborazione con il Bagno degli Americani organizza un’escursione all’interno della Pineta di Marina di Pisa nell’area del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

Partendo dal Bagno degli Americani, i partecipanti si allontaneranno dalle dune del litorale per inoltrarsi nella folta Pineta di Tombolo.

La passeggiata all’interno del Parco permetterà di esplorare un ambiente naturale ricco e sorprendente, che rappresenta una grande risorsa per questo territorio affacciato sul mare.