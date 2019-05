Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 25 e 26 maggio

Qualche spunto per il weekend:

Cibo e Vino

'Aperivigna: passeggiata e degustazione'

„Passeggiata tra i filari inerbiti con visita della cantina e degustazione di 4 vini naturali della Fattoria, accompagnati da stuzzichini vegetariani e bruschette.

sabato 25 maggio 2019 ore 19,00 verticale di parmigiano reggiano e cena a tema

„L'arte del bere e... e Onaf Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, hanno organizzato un evento di approfondimento e degustazione sul Parmigiano Reggiano.

Escursioni

La via dell'acqua tra Pisa e Lucca

„Uscita targata Walking life con la Guida Trapper una giornata indimenticabile, lungo la via che congiunge Pisa a Lucca.

Visita guidata in bicicletta e visita escursionistica dalle fonti alla fonte in bicicletta

„Escursione che partirà dalla prima fonte in cui arrivò l’acqua in piazza delle Gondole che arriverà fino ad Asciano.

Giornata europea dei parchi a San Rossore 24-26 maggio 2019

„ Ricco programma di eventi gratuiti per scoprire ad ammirare i tesori ambientali, storici e culturali che caratterizzano il territorio.