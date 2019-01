Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 26 e 27 gennaio

I nostri consigli per questo fine settimana:

Cibo e Vino

Serata di cucina lucana

sabato 26 gennaio 2019 ore 20,30 serata di cucina lucana Eventi a Pisa

„Salumi e pecorino di Moliterno con peperoni arrostiti e calice di Spumante Aglianico e tanti altri sapori per una serata lucana da non perdere.

“ Escursioni

In bici per il Giorno della Memoria

In bici per il Giorno della Memoria Eventi a Pisa

„Nella ricorrenza del Giorno della Memoria 2019 Fiab e la Comunità Ebraica di Pisa propongono una biciclettata con visita guidata ai luoghi della memoria cittadini.

'Di pietra in pietra'

'Di pietra in pietra': visita guidata Eventi a Pisa

„Una visita guidata nella Pisa medievale, attraverso le chiese di San Sisto, San Frediano e la Cattedrale, e la loro storia: all’approvvigionamento dei materiali lapidei alla realizzazione.

Incontri

'I bimbi dei miracoli'

'I Bimbi dei Miracoli' al Palazzo dei Congressi di Pisa dal 27 al 29 gennaio 2019 Eventi a Pisa

„A Palazzo dei Congressi tre giorni di intensa attività a disposizione di genitori, familiari, educatori e professionisti“.

'Marina e gli amici'

'Marina e gli amici' Eventi a Pisa

„Un incontro in cui Marinaa Cvetaeva, Boris Pasternak, Anna Achmatova, Osip Mandel' Stam e Rainer Maria Rilke, si incontrano e si raccontano attraverso brani delle loro autobiografie, dei loro epistolari e delle loro poesie.

Match d'improvvisazione teatrale - ingegneri vs umanisti Eventi a Pisa

„Match d'improvvisazione teatrale - ingegneri vs umanisti

Match d'improvvisazione teatrale - ingegneri vs umanisti Eventi a Pisa

„Il torneo pisano di Match d'Improvvisazione Teatrale che quest'anno vedrà sfidarsi i Dipartimenti e gli Orientamenti Universitari.