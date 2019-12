Cosa fare a Pisa nel week end: gli eventi del 28 e 29 dicembre

Qualche spunto per il fine settimana

Concerti

Tributo De Andrè e Pfm a Pisa 28 dicembre 2019 Eventi a Pisa

„Tributo a De André e PFM al Cinema Teatro Nuovo

Tributo De Andrè e Pfm a Pisa 28 dicembre 2019 Eventi a Pisa

„Sintesi dalla tournée che per due anni portò Faber e la Premiata Forneria Marconi in giro per tutta Italia, il primo LP live pubblicato da Fabrizio De André rappresenta un caposaldo della storia della musica italiana.