Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 28 e 29 luglio

Gli appuntamenti da non perdere:

Incontri

'Onde d'arte' all'Alba Big Fish

'Onde d'arte' all'Alba Big Fish di Marina di Pisa a luglio 2018 Eventi a Pisa

„Giornata tra laboratori di ceramica raku, cerimonia del té e spettacolo di fisarmonica e Sax soprano.

“62° Congresso Europeo di Go a Pisa nel 2018 Eventi a Pisa

„62° Congresso Europeo di Go a Pisa

62° Congresso Europeo di Go a Pisa nel 2018 Eventi a Pisa

„Al Palazzo dei Congressi e al Bastione Sangallo una serie di tornei, di seminari scientifici, oltre a una intensa attività didattica e divulgativa del gioco, considerato il gioco più antico del mondo.“

Manifestazioni

'Pitty Wine & Music Fest'

'Pitti Wine & Music Fest' a Crespina il 28 luglio 2018 Eventi a Pisa

„Festa che intende dare risalto non solo alla bellezza dei paesaggi toscani, ma anche ai prodotti del territorio ed alle aziende, che quotidianamente lavorano per offrire i prodotti genuini della terra.

Carnevale estivo a Marina di Pisa

Due serate in cui il lungomare di Marina si trasformerà così in un palcoscenico a cielo aperto con carri allegorici, maschere, musica e divertimento