Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 29 e 30 dicembre

Manca poco tempo per festeggiare a Pisa e provincia il nuovo anno tra cenoni, feste in piazza, concerti e giochi pirotecnici.

Ma prima di iniziare il conto alla rovescia e brindare, nel pisano diversi appuntementi da non perdere.

Dalla mostra di Bosch e Arcimboldo agli Arsenali Repubblicani ai presepi che incantano grandi e piccoli.

Ecco i nostri spunti per il weekend aspettando San Silvestro:

'Le canzoni di Piero Ciampi a fumetti'

Le canzoni di Piero Ciampi a fumetti a Pisa fino al 5 gennaio 2018 Eventi a Pisa

„Appuntamento ad ingresso gratuito, curato da Guido Siliotto, che coniuga musica e fumetti il cui protagonista è Piero Ciampi, che oltre ad essere un poeta e un musicista, era anche un grande appassionato di arti figurative.

Presepe di Cigoli

Presepe che occupa una superficie di circa 100 metri quadrati e che si distingue per l’alto contenuto tecnologico e la scenografia dominata dal fiume Giordano. Il presepe ripercorre la vita di Gesù con scene ricreate su diverse scale: dalle miniature fino all’altezza d’uomo.

'De Muscat et Cortiça': mostra fotografica

Mostra al Centrum 'De Muscat et Cortiça': mostra fotografica a Pontedera nel 2018/2019 Eventi a PisSóis Sete Luas di Pontedera “ che vuole valorizzare e far conoscere i delicati rituali che portano ad un buon vino e che ben rappresentano l’incredibile diversità culturale del Mediterraneo.