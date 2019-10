Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 5 e 6 ottobre

Qualche consiglio per il weekend:

Concerti

Francesco Bottai in 'Passo dopo' il 4 ottobre 2019 a Pisa Eventi a Pisa

„Tre giorni di rock e blues alla Route 66 di Asciano Eventi a Pisa

„Rock e blues alla Route 66 di Asciano“

Tre giorni di rock e blues alla Route 66 di Asciano Eventi a Pisa

„Saranno tre giorni all'insegna della grande musica 'rock & blues' alla Route 66 di Asciano Pisano con la rassegna 'On Route to rock & blues 2019'. Tre giorni di rock e blues alla Route 66 di Asciano Eventi a Pisa

„Sabato si esibiranno i The Blues Friends e la domenica i Tre giorni di rock e blues alla Route 66 di Asciano Eventi a Pisa

„Nick Becattini Band.

“Raduno delle fanfare dei bersaglieri Eventi a Pisa

„Raduno delle fanfare dei bersaglieri“

Raduno delle fanfare dei bersaglieri Eventi a Pisa

„Si svolgerà a Pontedera il raduno e il concerto delle fanfare dei Bersaglieri, per celebrare il 10° Anniversario del gemellaggio tra le fanfare di Montopoli Valdarno, Prato e Scandiano.

“ Fiera

Festival 'Sputnik - oltre i confini della conoscenza' Eventi a Pisa

„Festival 'Sputnik - oltre i confini della conoscenza'

Festival 'Sputnik - oltre i confini della conoscenza' Eventi a Pisa

„Festival che sarà un’occasione per creare un luogo di aggregazione nuovo a Pisa, che unisca musica e cultura.