Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 6 e 7 aprile

„Itinerario alla scoperta di capitelli, colonne, lacerti di iscrizioni antiche che emergono dal tessuto della città medievale, fino all’area dei Bagni di Nerone, unica emergenza architettonica superstite del glorioso passato roman per farsi un’idea un po’ più concreta della Pisa Romana.

„Piedi in Cammino APS organizza una passeggiata immersi nella natura incontaminata, territori plasmati dall’uomo e antichi monumenti che ci faranno riscoprire la bellezza e la ricchezza della pianura del litorale pisano.

„In compagnia degli amici asinelli, i partecipanti effettueranno il percorso che li porterà a scoprire la Valgraziosa, conosciuta fino al secolo scorso per gli oltre cento mulini ad acqua localizzati lungo la strada che sale al Monte Serra.

„Camminata guidata nella rigogliosa Pineta di Marina di Pisa e Lungomare, a fine percorso una Session di 30' di QI Gong disciplina energetica orientale che mira a equilibrare e armonizzare l'essere umano nella sua globalità.

„La meta della gita settimanale di Fiab Pisa è stavolta Livorno, che sarà raggiunta in bici domenica 7 aprile per poi partecipare a un giro in battello lungo i canali medicei della città labronica.