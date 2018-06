Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi da non perdere

I nostri consigli per il fine settimana:

Cibo e Vino

'Enoritmo' alla Stazione Leopolda

„Appuntamento che intende promuovere la conoscenza delle produzioni viticole esplorando le emozioni offerte dall’incontro con la musica e la danza.

Concerti

Peppe Servillo & Solis String Quartet in Piazza dei Cavalieri

„ che propone una lettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani ad E. A. Mario fino a Renato Carosone.

“'Tutti per Feno Music Festival'

'Tutti Per Feno Music Festival': serata in ricordo di Francesco Bocciardi a Staffoli il 10 giugno 2018 Eventi a Pisa

„Serata interamente dedicata alla musica in ricordo di Francesco Bocciardi, organizzato dall'associazione Tutti per Feno.