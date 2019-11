Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 9 e 10 novembre

Qualche consiglio per il fine settimana:

Concerti

Domenica in musica: a Palazza Blu il concerto dell'Accademia Strata Eventi a Pisa

„Al via la sesta edizione della rassegna 'Domenica in Musica', organizzata da Palazzo Blu in collaborazione con la Fondazione Area e l’Accademia di Musica Stefano Strata e dedicata quest’anno a Marco Grondona, anima storica della manifestazione.

„

Da 'Bohemian Rhapsody' a 'We will rock you', da 'I want to break free' a 'We are the champions', i Liars trasporteranno il pubblico in un viaggio nel tempo carico di pure emozioni rock.

elizabeth moen & band (usa) live a pontedera Eventi a Pisa

„Direttamente dalle dolci colline e dai campi di mais del Midwest americano, sbarcano a Vivo! Elizabeth Moen e la sua band.

Fiere

Mostra mercato del tartufo bianco a San Miniato a novembre 2019 Eventi a Pisa

„A San Miniato il tartufo sarà al centro del programma della manifestazione in cui divertirsi ed assaggiare prelibatezze a base del pregiato prodotto.